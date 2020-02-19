Путин: арт-парк обойдется для бюджета недешево, но "для Питера не жалко"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге обсудил с губернатором города Александром Бегловым вопросы реализации нацпроектов в 2019 году и строительства социальных объектов. Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.

В начале беседы Беглов рассказал, что город завершил 2019 год относительно успешно. Он также поблагодарил Путина за помощь: "это 10 млрд 600 млн рублей на выкуп социальных объектов, и в 2019 году мы построили 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов".

"Мы сейчас провели международный конкурс по арт-парку. Спасибо тоже от жителей города. Сейчас будет большой конкурс, где-то в июне определим победителя. Выбрали восемь компаний. У нас будет большая набережная: от Пучкова моста до Биржевого моста", - рассказал он.

Путин на это отметил, что для федерального бюджета арт-парк обошелся "не так безобидно". "Когда вы планируете реализовать этот проект", - поинтересовался он. Беглов ответил, что проект будет реализован в течение двух-двух с половиной лет. Он добавил, что в истории Ленинграда и Санкт-Петербурга еще никто не мог позволить себе на старом месте возрождать парк. "Да, для федерального бюджета мы обошлись недешево", - сказал он. "Для Питера не жалко", - ответил Путин.

Беглов рассказал о реализуемых нацпроектах в 2019 году. По его словам, показатели были почти полностью выполнены, "сейчас переходим к транспортной реформе, хотим сделать, чтобы льготная категория граждан могла использовать свои льготы на всех видах транспорта". По словам губернатора, в городе работают и над жилой застройкой, "особенно в части обеспечения многодетных семей", в прошлом году удалось закрыть очередь для ветеранов войны в Афганистане.

Беглов добавил, что сейчас в Санкт-Петербурге готовятся к главному празднику - 75 лет Победы. "Все ждут вас в гости", - заключил он. Путин поблагодарил за приглашение.

"Тучков буян"

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена главой города Александром Бегловым в апреле 2019 года и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Будущий арт-парк "Тучков буян" разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.