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Эксперт: система "Север" устареет без включения в инфраструктуру Севморпути

Система осуществляет мониторинг ледовых и гидрометеорологических условий в Северном Ледовитом океане

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Созданная в Арктическом и антарктическом НИИ (ФГБУ ААНИИ) система гидрометеорологического обеспечения "Север" без включения в инфраструктуру Северного морского пути (СМП) обречена на моральное устаревание, заявил в среду начальник центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Сергей Бресткин.

"Одним из важных шагов для восстановления системы обеспечения судоходства на Севморпути стало подписание 10 февраля договора между ААНИИ и "Атомфлотом", документ затрагивает гидрометеорологическое обеспечение морских операций в 2020 году. Однако при этом имеются две проблемы. Первая состоит в том, что уже в декабре этого года действие договора истекает <...> Вторая заключается в том, что система "Север", которая в 80-е годы создавалась в первую очередь для атомного ледокольного флота, не была включена в инфраструктуру СМП. Система остро нуждается в модернизации, [однако в таких условиях она] обречена на моральное и физическое старение", - сказал Бресткин, выступая на международной конференции "Арктика-2020" в Москве.

Автоматизированная ледово-информационная система для Арктики (система "Север") осуществляет мониторинг ледовых и гидрометеорологических условий в Северном Ледовитом океане, а также оперативное гидрометеорологическое обеспечение мореплавания. Центром системы является ААНИИ, туда поступает информация из центров приема и обработки данных на арктическом побережье (в Мурманске, Архангельске, Тикси, Певеке), а также с искусственных спутников Земли и автоматических метеорологических буев, дрейфующих на льду в Северном Ледовитом океане.

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