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Комитет Думы предложил одобрить во II чтении введение штрафов за отказ инвалидам в услугах

Комитет считает, что штраф за подобные нарушения должен для должностных лиц составлять от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении штрафов за отказ инвалидам и пожилым людям в доступе к товарам и услугам. Соответствующее решение было принято в среду на заседании комитета.

Проект, вносящий поправку в статью 14.8 ("Нарушение иных прав потребителей") Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), был принят в первом чтении 22 мая 2019 года. Инициатива была внесена правительством России.

"С учетом одобренных комитетом поправок предлагается в статье 14.8 КоАП установить административные штрафы за отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) или в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья или ограничением жизнедеятельности, либо возрастом", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

Комитет считает, что штраф за подобные нарушения должен для должностных лиц составлять от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом отдельно уточняется, что в случае отказа нескольким потребителям одновременно и в случае неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за каждый случай отказа в отдельности.

В комитете уточнили, что административная ответственность за указанные деяния не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, в которых такое ограничение может применяться. К ним относятся, в частности, ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиатранспортом; ограничения при доступе к управлению транспортным средством; при доступе к аттракционам.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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