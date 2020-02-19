В Иране из-за вызванной коронавирусом болезни умерли два человека

ТЕГЕРАН, 19 февраля. /ТАСС/. Два человека в Иране, у которых были выявлены симптомы болезни, вызванной коронавирусом, умерли в больнице. Об этом сообщил в среду советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде.

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"Оба пациента, у которых был выявлен коронавирус, находились в Куме (город в центральной части Ирана - прим. ТАСС), - цитирует его агентство IRNA. - Оба скончались [из-за заболевания], вызванного коронавирусом". Вахабзаде также отметил, что оба пациента были "преклонного возраста".

Ранее в четверг официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил информацию о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме. Эти пациенты стали первыми официально зафиксированным случаями этого заболевания на территории Ирана.