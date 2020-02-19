Вице-губернаторы Оренбургской области сыграют в благотворительном спектакле о войне

ОРЕНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике - министр здравоохранения Татьяна Савинова и вице-губернатор - заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин примут участие в постановке благотворительного фонда по пьесе Александра Штейна "Гостиница "Астория". Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

"К юбилею Победы в Оренбурге покажут благотворительный спектакль "Гостиница "Астория". Инициативу благотворительного фонда "Необыкновенное чудо" поддержало правительство области. Одну из ролей сыграет Татьяна Савинова, для Дмитрия Кулагина это будет уже пятая роль в проекте фонда "Необыкновенное чудо", - сказано в сообщении.

Спектакль о блокадном Ленинграде на сцене Оренбургского областного драматического театра имени М. Горького покажут 28 и 30 апреля. Зрителями одного из показов станут ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей. Деньги, собранные за счет продажи билетов на второе представление, по задумке организаторов, пойдут на благоустройство площадки у памятника детям войны в парке им. Гуськова Оренбурга - такой просьбой, по словам руководителя фонда "Необыкновенное чудо" Миланы Левченко, обратились ветераны и труженики тыла.

"Предложение сыграть в спектакле воспринимаю как большую ответственность. Тема очень серьезная, это мой первый опыт, и я очень волнуюсь. Но у моей семьи, как, наверное, и у каждого в этом зале, есть своя история Победы. Моя бабушка и оба дедушки воевали, - цитирует пресс-служба Татьяну Савинову.

Режиссером спектакля станет Павел Каштанов, который ранее руководил всеми театральными постановками благотворительного фонда. В этом году на одну сцену с любителями выйдут профессионалы - актеры театра и кино из Санкт-Петербурга Юлия Нижельская и Максим Студеновский. К участию в спектакле приглашают всех желающих, народный кастинг назначен на 24 февраля.

По словам Левченко, за пять лет существования благотворительного фонда "Необыкновенное чудо" с помощью любительских театральных постановок собрано более 7 млн рублей. Деньги передали на помощь тяжелобольным детям, а также на покупку оборудования для реабилитационных центров Оренбурга. Кроме того, при поддержке фонда 45 талантливых детей имеют возможность бесплатно заниматься актерским мастерством.