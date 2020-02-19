Рабочая группа на следующей неделе обсудит итоговый текст законопроекта о домашнем насилии

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Общая рабочая группа по подготовке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обсудит финальную редакцию документа на следующей неделе, в ближайшее время он поступит в Госдуму. Об этом заявила соавтор законопроекта, депутат Оксана Пушкина.

"Уже на следующей неделе мы встречаемся, чтобы обсуждать финальную версию текста законопроекта о профилактике домашнего насилия, которую выносим на первое чтение в самое ближайшее время. Настрой у всех боевой, все дожмем до результата, как бы ни шипели наши оппоненты", - сказала она ТАСС в среду.

Журналист Владимир Познер в понедельник обратился к депутатам Госдумы с просьбой разъяснить позицию по законопроекту о профилактике домашнего насилия. Он отметил, что хотел бы понять, "вообще будут ли когда-нибудь принимать такой закон".

В конце ноября законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. Отзывы на него принимались до 15 декабря включительно, их пришло около 11 тысяч. Как сообщала ранее Пушкина, внести документ в Госдуму планировалось до конца января.

Позднее с критикой законопроекта выступил вице-спикер нижней палаты парламента, глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой ("Единая Россия"). По его мнению, инициатива нацелена не на сохранение семьи, а на ее раскол.