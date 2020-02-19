В Каире открыли памятник русской балерине Анне Павловой

КАИР, 19 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Памятник великой русской балерине Анне Павловой (1881-1931) открыт в среду в египетской столице. Скульптура, изображающая артистку балета в натуральную величину, размещена на аллее на территории Института балета при Академии искусств Египта.

Участие в церемонии открытия приняли временная поверенная в делах РФ в Египте Светлана Зубова, сотрудники посольства и российских загранучреждений, представители египетской интеллигенции, журналисты и общественные деятели. Как рассказал корреспонденту ТАСС глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Каире Алексей Теванян, данное мероприятие проходит в соответствии с планом представительства Россотрудничества в Египте и в рамках перекрестного года гуманитарного сотрудничества между двумя странами. "Сегодня на территории Института балета мы открываем памятник великой русской балерине Анне Павловой, - отметил он. - Проект этот совместный и реализовывался РЦНК вместе с автором, мы договаривались о месте установки памятника, и по понятным причинам наш выбор пал именно на эту площадку. Сама подготовка осуществлялась на внебюджетные средства".

Автором памятника выступил египетский художник и скульптор, член Ассоциации выпускников российских и советских вузов Усама ас-Серуи, уже известный рядом работ, посвященных многим деятелям науки, культуры и искусства двух стран. "Моя практика неразрывно связана с установкой памятников прославленным русским деятелям культуры и искусства в Египте и, наоборот, знаменитым египтянам в России, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС скульптор. - Конечно, Анна Павлова для меня выдающаяся балерина. Однако эта работа стала также и первым моим памятником, посвященным русской женщине на земле египетской".

Еще в 2016 году выполненная ас-Серуи скульптура Николая Римского-Корсакова дала начало новой Аллее композиторов на территории Национального оперного театра в Каире. Ас-Серуи является автором и других памятников известным русским деятелям культуры, в частности Петру Чайковскому и Антону Чехову, монумент которому стоит на территории РЦНК в египетской столице. "В ближайшем будущем я также готовлю и другие работы, в том числе [посвященные] Михаилу Шолохову в Александрийской библиотеке и Расулу Гамзатову - в Каире, - поделился планами автор. - Кроме того, в России планируется установка памятника Лермонтову".

Анна Павлова, известная своей особой манерой исполнения танца, в своей артистической биографии исполнила много разных партий. Воспитанница Императорской балетной школы в Санкт-Петербурге, она вначале стала второй, а затем и первой солисткой Мариинского театра. Впоследствии Павлова создала свою собственную труппу, с которой объездила весь мир. Вершиной ее творческого успеха стала завораживающая сцена агонии умирающего лебедя из "Лебединого озера", которая превратилась в изысканную хореографическую миниатюру начала XX века и в одну из самых сложных исполнительских партий мирового репертуара.

Год культуры

Как сообщил ТАСС глава РЦНК, в рамках перекрестного года, официальное начало которого намечено на 15-16 марта, планируется еще много масштабных мероприятий, в том числе открытие бронзового бюста Юрия Гагарина 12 апреля на территории Египетского космического агентства.

"Запланированы также Неделя российского кино с участием наших режиссеров в октябре - ноябре на территории Каирской оперы, - указал Теванян. - В рамках общего плана празднования Года культуры пройдут диалоги, форумы, концерты российских коллективов и различные тематические выставки".