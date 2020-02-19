Ставрополью для обеспечения школьников горячим питанием нужно 1,25 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Ставропольскому краю необходимо 1,25 млрд рублей, чтобы обеспечить школьников начальных классов горячим питанием, сообщил губернатор Владимир Владимиров. В среду в Пятигорске прошло совещание с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова по актуальным вопросам образования в Ставропольском крае.

"Сегодня мы полностью рассчитали объемы питания с первого по четвертый классы. Мы завершили эту работу и подали заявку на 1,25 млрд рублей", - сказал Владимиров. По его словам, также проведены расчеты и поданы предложения по строительству новых школ, по повышению престижности работы классных руководителей.

Владимиров рассказал министру о том, что в крае реализовывается с этого года региональная программа "Дети Ставрополья". В 2020 году по ней на модернизацию школьных кабинетов химии, физики и биологии выделено 200 млн рублей. "Мы, в том числе, внедряем для нашей программы такой показатель, как количество ставропольских школьников - участников федеральных и международных олимпиад. Мы должны помогать всестороннему развитию детей и идем по этому пути", - сказал губернатор.

Кравцов в свою очередь подчеркнул, что Ставрополье в числе тех регионов, где сегодня нет обучения в три смены. Вместе с тем в министерстве понимают существующие проблемы состояния материально-технической базы школ и работают над их решением. "Наш приоритет - это работа с регионами. Нам важна обратная связь, нам важно понимать те проблемы и вопросы, которые остаются в школах, чтобы мы могли совместно их решать", - сказал министр.

В середине февраля 2020 года министр начал рабочую поездку по регионам Северного Кавказа. В среду утром он находился в Карачаево-Черкесии, где принял участие в открытии нового корпуса одной из крупнейших гимназий республики и провел рабочее совещание. В этот же день Кравцов провел совещание по развитию системы образования и подготовке к государственной итоговой аттестации в Ставропольском крае.

О законе

Госдума ранее приняла закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Документ был внесен на рассмотрение спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Ко второму чтению президент РФ Владимир Путин внес к нему свои поправки. Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства озвучил ранее в послании Федеральному собранию.

Президентские поправки дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.