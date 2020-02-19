Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, который, по его словам, был "политиком общенационального масштаба". Российский лидер рассказал о том, как в 1996 году сопровождал Собчака в поездках, в которых тот общался с людьми, "заходя в залы под улюлюканье, а выходя под аплодисменты".

"Он не был первым, вторым, третьим лицом государства. Но это был, безусловно, политик общенационального масштаба", - рассказал глава государства, выступая перед началом концерта памяти Анатолия Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича. Путин подчеркнул, что его бывший руководитель "жил и развивался как политик, прошел короткий, но очень яркий и знаковый путь развития в политике в очень сложный, переломный период нашей новейшей истории".

"Фокус в том, что такой человек, как Собчак, соответствовал духу эпохи, такой человек был нужен нашей стране, и он появился", - добавил президент. Обращаясь к аудитории в зале, Путин заметил, что там наверняка нет равнодушных людей, более того, большинство из собравшихся, скорее всего, знали первого мэра Санкт-Петербурга лично. Глава государства сделал акцент на том, что Собчак был блестящим оратором.

Честность, искренность и доверие людей

"Я смотрел эту кухню изнутри, я поделюсь с вами своими наблюдениями, - сказал президент. - В 1996 году Анатолий Александрович ездил как доверенное лицо Бориса Николаевича Ельцина по стране в очень сложные тогда регионы и взял меня с собой. Я видел, как это происходит". Путин подчеркнул, что страна в тот период переживала сложные времена, не хватало всего, экономика трещала по швам, социальная сфера разваливалась. "Люди жили очень тяжело. Я помню: мы заходили в зал в 1996 году под улюлюканье и свист, - поделился воспоминаниями он. - Вы знаете, в чем была его [Собчака] особенность? Он был очень порядочным и честным, и это было его нутро". Путин отметил, что высокие моральные качества его тогдашнего руководителя заставляли людей в одночасье менять свое мнение. "Мы входили в зал под улюлюканье и свист, он уходил из этого зала под аплодисменты", - подчеркнул президент.

Путин вспомнил, как в ходе той поездки садился вместе с Собчаком в президиуме на сцене, его задачей было принимать записки. "Честно скажу, для меня это была большая школа, старался сначала откладывать такие грубые, ругательные записки", - признался российский лидер. По его словам, когда Собчак увидел, что его заместитель "осуществляет селекцию", он забрал самые острые вопросы и начал на них отвечать "так искренне, так с душой правдиво, что люди верили". По оценке президента, именно это качество и является самым ценным для политика - честность, искренность, доверие людей.

Вспоминая Собчака, президент заметил, что у того были и свои недостатки. Он был излишне прямолинеен. "Он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил то, что думает, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик как минимум промолчал. Он не молчал никогда, он всегда говорил честно, прямо, прямолинейно", - отметил Путин, добавив, что Собчак смог вернуть Петербургу не только историческое имя, но его достоинство, и смог вдохнуть в город новую жизнь, прежде всего, духовную. Российский лидер пообещал никогда этого не забывать.

На концерте в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича также присутствуют Людмила Нарусова и Ксения Собчак, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава "Роснефти" Игорь Сечин.