Минприроды предлагает ужесточить требования к котельным и ТЭС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин предлагает ужесточить технологические показатели для объектов по сжиганию топлива в целях производства энергии (ТЭС). Кроме того, он отметил необходимость новой редакции справочника для установления технологических показателей, позволяющих обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сообщается в среду на сайте министерства.

"Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил ответственным структурам министерства совместно с Росприроднадзором проработать вопрос ужесточения технологических показателей для объектов по сжиганию топлива в целях производства энергии (ТЭС). Речь прежде всего идет о котельных и ТЭС, работающих на угольном топливе, являясь одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешний технологический уровень таких объектов не соответствует задачам, поставленным в рамках федеральных проектов "Чистый воздух" и "Внедрение наилучших доступных технологий" национального проекта "Экология". "Улучшение состояния атмосферного воздуха возможно лишь путем модернизации производств. Большая часть оборудования действующих ТЭС эксплуатируется более 30 лет, соответственно, растет риск аварийных ситуаций и негативное воздействие объектов на экологию территорий", - сообщили в Минприроды.

Анализ сложившейся ситуации выявил, что сегодня предприятия работают по техническим условиям справочника ИТС 38-2017, в соответствии с которым некоторые показатели выбросов в десятки раз завышены и не отвечают требованиям государственного стандарта. В связи с этим Кобылкин считает необходимым пересмотреть данную редакцию справочника и установить показатели, которые обеспечат снижение выбросов в атмосферу.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина и включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи, как ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Всего на реализацию национального проекта планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.