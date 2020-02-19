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Бастрыкин наградил Юрия Антонова медалью СК

Народный артист России уже несколько лет является членом Общественного совета при Следственном комитете

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил народного артиста России Юрия Антонова, входящего в Общественный совет при СК, ведомственной медалью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил народного артиста России Юрия Антонова ведомственной медалью "За чистоту помыслов и благородство дел", - сообщили в СК.

В среду Антонову исполнилось 75 лет. В ведомстве отметили, что Антонов "давно проявил себя как человек, небезразличный к судьбе будущих поколений и нашей страны". Уже несколько лет он является членом Общественного совета при Следственном комитете РФ. "И в этом качестве он также проявил себя как человек ответственный и принципиальный, радеющий за эффективность результатов работы совета. Он всегда один из первых готов оказать решительное содействие Следственному комитету в вопросах патриотического воспитания и своим примером учит юных ребят - кадет и студентов - быть искренними и неравнодушными людьми, преданными избранному делу", - добавили в СК.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияАнтонов, Юрий Михайлович
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