Бастрыкин наградил Юрия Антонова медалью СК

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил народного артиста России Юрия Антонова, входящего в Общественный совет при СК, ведомственной медалью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил народного артиста России Юрия Антонова ведомственной медалью "За чистоту помыслов и благородство дел", - сообщили в СК.
В среду Антонову исполнилось 75 лет. В ведомстве отметили, что Антонов "давно проявил себя как человек, небезразличный к судьбе будущих поколений и нашей страны". Уже несколько лет он является членом Общественного совета при Следственном комитете РФ. "И в этом качестве он также проявил себя как человек ответственный и принципиальный, радеющий за эффективность результатов работы совета. Он всегда один из первых готов оказать решительное содействие Следственному комитету в вопросах патриотического воспитания и своим примером учит юных ребят - кадет и студентов - быть искренними и неравнодушными людьми, преданными избранному делу", - добавили в СК.