В Мексике заявили, что начнут извлекать тела 65 погибших в 2006 году шахтеров в октябре

МЕХИКО, 19 февраля. /ТАСС/. Операция по извлечению тел 65 горняков, погибших в угольной шахте "Паста-де-Кончос" в мексиканском штате Коауила в 2006 году, начнется в октябре текущего года. Об этом объявила в среду на пресс-конференции министр труда и социального обеспечения латиноамериканской страны Луиса Мария Алькальде.

По ее словам, в марте сотрудники Геологической службы Мексики передадут властям отчет о ситуации в районе горной выработки. "С этого момента начнется процесс проведения тендеров, чтобы уже в октябре приступить к прокладке нового наклонного ствола", - указала Алькальде. По ее словам, в шахте сохраняется "не слишком высокий уровень воды", а концентрация метана "не так высока", как считалось ранее.

Останки горняков, по разным данным, находятся на глубине от 150 до 490 м. О намерении достать их президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в начале мая 2019 года.

Взрыв в "Паста-де-Кончос" прогремел утром 19 февраля 2006 года. Спасательная операция не принесла результатов, и в конце февраля руководство компании, которой принадлежала шахта, объявило, что шансов выжить у оказавшихся в ловушке горняков нет. Вскоре после этого было принято решение приостановить добычу угля на этом предприятии.