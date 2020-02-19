Ярославский губернатор попросил Путина не допустить строительства ЦБК на Волге

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать властей региона, выступающих против строительства на берегу Рыбинского водохранилища целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Строительство ЦБК в Вологодской области планирует группа "Свеза". Завод планируется построить на берегу Рыбинского водохранилища в 12 км от Череповца. В ноябре 2018 года Миронов направил первое письмо президенту, в котором предупреждал об экологической опасности строительства предприятия. В конце 2019 года в Ярославской области прошли митинги против строительства ЦБК.

"Никаких решений пока нет, ждем ответа", - сказала собеседница агентства.

В письме, которое есть в распоряжении ТАСС, Миронов высказывает опасение, что создание завода может негативно повлиять на экологическую обстановку в Ярославской области и в других регионах Волжского бассейна, спровоцировать рост числа онкологических заболеваний у местных жителей. Губернатор также сообщил в письме, что в регионе за последние три месяца состоялось 25 акций против строительства целлюлозного завода. "Прошу вас поддержать позицию Ярославской области о нецелесообразности осуществления строительства целлюлозного завода", - говорится в письме.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Свеза", пока предложений о переговорах от властей Ярославской области не поступало, руководство региона не запрашивало дополнительную информацию о проекте. Окончательное решение о строительстве ЦБК еще не принято. По данным пресс-службы, сейчас в компании ждут результатов всесторонней оценки проекта.

"Обсуждения о строительстве с представителями Вологодской области будут однозначно, это предусмотрено действующим законодательством. С представителями Ярославской области обсуждения будут в том случае, если по результатам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) будет доказано влияние проекта на окружающую среду Ярославской области. Но пока говорить об этом рано, мы должны дождаться результатов ОВОС. Тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, что мы всегда открыты к конструктивному диалогу", - сообщили в пресс-службе.

Обращение к омбудсмену

В конце января уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин направил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обращение от жителей Рыбинска, обеспокоенных строительством ЦБК.

"Ко мне в Рыбинске на приеме обратились местные жители, представители инициативной общественной группы. Они передали мне обращение, сопроводив его большим числом подписей, по теме строительства целлюлозного комбината в Вологодской области. Поскольку дело масштабное и касается не одного региона, я направил обращение уполномоченному по правам человека в РФ. Сам в свою очередь буду держать в поле зрения все процессы, которые будут происходить в регионе", - сказал ТАСС Бабуркин.

По его словам, жители Рыбинска обеспокоены возможным вредным воздействием ЦБК на окружающую среду. "Они полагают, что возможности строительства таких объектов в этой зоне исчерпаны, и просят, чтобы было принято решение с учетом их права на благоприятную окружающую среду", - добавил Бабуркин.