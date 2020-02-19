Стартовал сбор подписей за присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести"

САМАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дали старт сбору подписей за присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести". Об этом в среду сообщается на сайте регионального правительства.

"Заместитель председателя Совета Федерации рассказал, что партия "Единая Россия" выступила с инициативой организовать в рамках работы оргкомитета "Победа" сбор подписей за присвоения Самаре почетного статуса. Первые подписи за это важное решение сегодня поставили Андрей Турчак, Дмитрий Азаров и Герой Советского Союза Владимир Чудайкин", - говорится в сообщении.

По мнению Турчака, Самара достойна этого высокого звания, город должен получить его в числе первых награжденных к 75-летию Победы. Он сообщил о необходимости включиться в активную работу с ветеранскими организациями, советами ветеранов.

"Все в эту работу должны быть включены. Безусловно, мы эту инициативу поддерживаем и сделаем все для того, чтобы это высокое звание городу Самаре было присвоено", - цитирует Турчака пресс-служба правительства области.

18 февраля Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном, чтении президентский законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести". Новое звание будет присваиваться городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".