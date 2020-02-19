В Ростовской области создадут региональный центр предупреждения компьютерных атак

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют создать региональный центр предупреждения компьютерных атак, сообщил в среду журналистам министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

"Мы сегодня разрабатываем проект создания регионального центра предупреждения компьютерных атак. Это будет наша региональная платформа, которая будет обеспечивать безопасность работы всех сервисов региона", - сказал Лопаткин.

По словам министра, к выстраиванию региональной системы кибербезопасности власти Ростовской области подтолкнули события минувших нескольких лет, когда объектами массированных атак становились онлайн-сервисы региона. Их количество исчислялось десятками тысяч в месяц, подчеркнул Лопаткин.

Ранее сообщалось, что количество DDoS-атак, используемых для вывода из строя элементов системы госуправления в России, ежегодно увеличивается на четверть. Осенью 2018 года приказом директора ФСБ России был создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. В задачи центра входит обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагирование на компьютерные инциденты.