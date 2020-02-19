{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области создадут региональный центр предупреждения компьютерных атак

Она обеспечит безопасность работы всех сервисов в области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют создать региональный центр предупреждения компьютерных атак, сообщил в среду журналистам министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

"Мы сегодня разрабатываем проект создания регионального центра предупреждения компьютерных атак. Это будет наша региональная платформа, которая будет обеспечивать безопасность работы всех сервисов региона", - сказал Лопаткин.

По словам министра, к выстраиванию региональной системы кибербезопасности власти Ростовской области подтолкнули события минувших нескольких лет, когда объектами массированных атак становились онлайн-сервисы региона. Их количество исчислялось десятками тысяч в месяц, подчеркнул Лопаткин.

Ранее сообщалось, что количество DDoS-атак, используемых для вывода из строя элементов системы госуправления в России, ежегодно увеличивается на четверть. Осенью 2018 года приказом директора ФСБ России был создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. В задачи центра входит обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагирование на компьютерные инциденты.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Фестиваль M.ART с участием Театра Вахтангова и "Гоголь-центра" открывается в Тель-Авиве
В программу фестиваля, который пройдет с 20 февраля по 7 марта, включены более десяти культурных мероприятий из области русского драматического искусства, оперы, балета, современного танца, музыки и кинематографа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС