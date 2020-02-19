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Спецпосланник ООН считает повышение штрафов для водителей оправданным для спасения жизней

По словам Жана Тодта, можно ввести и другие жесткие меры, например, "вы теряете водительские права, вы теряете машину"

СТОКГОЛЬМ, 19 февраля. /ТАСС/. Повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения оправдано, если целью этой меры является снижение числа смертельных случаев в ДТП. Об этом корреспонденту ТАСС в среду заявил спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения, президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт на 3-й Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения, которая проходит 19-20 февраля 2020 года в Стокгольме.

"Использование смартфонов за рулем, езда в нетрезвом виде, недостаточное образование участников дорожного движения - причин высокой смертности в ДТП очень много. Если эта мера [повышение штрафов] требуется для сокращения количества жертв, необходимо это сделать. Можно еще ввести другие жесткие меры: например, вы теряете водительские права, вы теряете машину, - сказал Тодт. - Это большая битва между людьми на дорогах, которые не хотят соблюдать правила, и полицией".

На конференции была принята Стокгольмская декларация, которая призывает государства-члены способствовать сокращению смертности в ДТП в период с 2020 по 2030 года как минимум на 50%. Та же цель ставилась и десять лет назад, но выполнена не была. "Мы должны ставить новые цели, должны быть амбициозными, изучить ошибки прошлых 10 лет и постараться сделать лучше в следующие 10 лет. Я оптимистично смотрю на ситуацию", - отметил в связи с этим спецпосланник.

В конференции в Стокгольме принимают участие 1,7 тыс. делегатов из 140 стран мира, делегацию из РФ возглавляет глава МВД Владимир Колокольцев. 1-я Всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения, решение о проведении которой было принято Генассамблеей ООН по предложению РФ, состоялась в 2009 году в Москве. На ней была подписана Московская декларация, объявившая 2010-2020 годы Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения, целью которого, в частности, является снижение дорожно-транспортного травматизма. Вторая конференция состоялась в 2015 году в Бразилии, а на третьей будут подведены итоги реализации программ десятилетия, а также пройдет обмен опытом экспертов разных стран.

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