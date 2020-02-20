Число получателей выплат за счет материнского капитала выросло в 3,5 раза

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число семей, получающих ежемесячную денежную выплату при рождении второго ребенка за счет материнского капитала, увеличилось в 3,5 раза в 2019 году. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2019 года.

"За 2019 год в 3,5 раза (до 122,57 тыс.) увеличилось число семей - получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) второго ребенка за счет средств материнского (семейного) капитала", - отмечается в записке.

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала могут получать семьи с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. Выплата предоставляется Пенсионным фондом России до достижения ребенком 3-х лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.