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Reuters: Google хочет подвести аккаунты британских пользователей под действие законов США

Этот переход, как отмечает агентство, может негативно повлиять на защиту конфиденциальности данных пользователей и облегчить британским властям доступ к этим сведениям

ТАСС, 20 февраля. Учетные записи пользователей из Великобритании в Google могут быть выведены из-под действия законов ЕС о защите данных, а их безопасность будет контролироваться в соответствии с американскими нормами. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания Google планирует потребовать от пользователей принять новые условия в связи с выходом Великобритании из Европейского союза. Как отметили источники Reuters, пока неясно, будет ли Великобритания и далее следовать Общему регламенту защиты данных, действующему в ЕС, или примет иные нормы. Поскольку во втором случае правила обработки данных британских пользователей могут существенно измениться, Google приняла решение контролировать безопасность британских аккаунтов в соответствии с американским законодательством.

Этот переход, как отмечает Reuters, может негативно повлиять на защиту конфиденциальности данных пользователей и облегчить британским властям доступ к этим сведениям, так как законы США о защите информации более мягкие, чем европейские.

31 января Великобритания покинула ЕС, прекратив членство в сообществе, в которое она входила 47 лет. Переходный период продлится до 31 декабря 2020 года. В течение этого времени королевство и 27 оставшихся в ЕС стран намерены согласовать все условия взаимодействия, в первую очередь заключить соглашение о свободной торговле.

Теги
СШАВеликобритания
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