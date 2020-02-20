Военные РФ в Армении собрали материалы о более 500 участниках войны для "Дороги памяти"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Ереване вместе с семьями собрали данные о фронтовиках для мультимедийной галереи "Дорога памяти", сообщили в четверг в пресс-службе ЮВО.

"В Ереване летчики российской авиационной военной базы Эребуни ЮВО, дислоцированной в Армении, вместе со своими семьями собрали данные более 500 фронтовиков, участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Дорога памяти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распространить информацию о проекте, а также собирать материалы помогали воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

В течение недели все собранные информационные материалы и фотографии будут обработаны специалистами отдела по военно-политической работе соединения ЮВО и размещены в мультимедийной галерее "Дорога памяти" филиала Центрального музея Минобороны РФ на территории главного храма Вооруженных сил России.

Проект Минобороны России "Дорога памяти" призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов - всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы войны.