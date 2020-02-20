Глава Забайкалья предложил допускать к работе граждан КНР при соблюдении мер профилактики

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предлагает разрешить специалистам из КНР, прошедшим необходимые процедуры по профилактике коронавируса, дальше работать над совместными инвестиционными проектами.

"Точечно также можно рассматривать и проверять, и исследовать, и через карантин проводить... для инвестиционного проекта и китайских работников, только для этого надо соблюсти все процедуры: и 14 дней карантина, два анализа, внимательное наблюдение, и при отсутствии симптомов можно выводить на работу", - сказал он в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам губернатора, у Забайкальского края есть крупные инвестиционные проекты с КНР общим объемом 60 млрд рублей, поэтому для их дальнейшего функционирования требуются специалисты. "Для отдельных проектов это важно, и сейчас поэтому можно точечно решать по каждому из проектов: где можно заместить квалифицированными людьми, откуда их можно привезти, с помощью каких механизмов осуществить поддержку", - пояснил он.

Осипов подчеркнул, что безопасность и здоровье граждан остается в приоритете, поэтому необходимо соблюсти все правила предосторожности. "Пока мы, безусловно, надежного безопасного решения не найдем, мы никаких инициатив, никаких действий предпринимать не будем", - добавил он.

Глава края также не исключает, что по согласованию с инвесторами специалисты для проектов будут привлекаться и из европейской части России.

Временное ограничение на въезд в Россию граждан КНР вступило в силу с 20 февраля. Также с 20 февраля введено ограничение на прием документов для разрешения на въезд в страну из-за вспышки коронавируса в Китае.