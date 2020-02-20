Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 2029

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая достигло 62 тыс., 2029 человек умерли, свыше 10,3 тыс. жителей выздоровели. Об этом сообщил в четверг комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

В среду утром власти проинформировали о более чем 61,6 тыс. случаев заражения, 1921 жертве и 9128 выздоровевших. По обновленным данным, уровень смертности в Хубэе от нового коронавируса составил порядка 3,27% вместо 3,11% днем ранее. За сутки количество новых выявленных случаев заражения сократилось на 1344, до 349.