В Китае опубликовали обновленный список препаратов для лечения коронавирусной инфекции

ТАСС, 19 февраля. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР опубликовал шестую редакцию плана по диагностике и лечению заболевания, вызванного новым коронавирусом, в которую вошел перечень препаратов, проходящих клинические испытания для определения их эффективности в борьбе против вируса. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте Госкомитета.

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Согласно материалам ведомства, в перечень тестируемых лекарств вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Интерферон альфа, а также препарат Abidol. Последний, по всей вероятности, выпускается китайской фармацевтической компанией SSY Group Limited, о чем свидетельствует пресс-релиз самой компании, в котором приветствуется включение препарата в список.

В то же время интернет-издание The Bell утверждает, что под "Абидолом" может пониматься дженерик разработанного в СССР противовирусного препарата "Арбидол".

В рекомендациях комитета указано, что одновременно можно принимать не более трех указанных препаратов, а продолжительность лечения не может превышать 10 дней.

Ранее Минздрав России совместно с Роспотребнадзором РФ разработали временные методические рекомендации для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных новым коронавирусом. В них содержится список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, в котором три препарата: Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. В методических рекомендациях для врачей указана также дозировка и сроки лечения.