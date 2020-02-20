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Хабаровские вузы разрабатывают индивидуальные программы обучения для студентов из КНР

Всего в регионе числятся 864 учащихся из КНР
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© Карпов Сергей/ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Университеты в Хабаровском крае разрабатывают программы индивидуального обучения для своих китайских студентов, которые не могут пока вернуться в регион из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Министерстве образования и науки Хабаровского края.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном ограничении с 20 февраля въезда граждан Китайской Народной Республики, прибывающих с целями осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях. Минобрнауки РФ в январе распорядилось продлить в вузах каникулы для китайских студентов до 2 марта.

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"Сейчас вузы разрабатывают индивидуальные программы обучения для своих китайских студентов, чтобы они позднее смогли нагнать общую программу", - сказал представитель министерства.

Всего в регионе числятся 864 учащихся из КНР, около 600 из них сейчас находятся за границей. Наибольшее количество китайский студентов обучаются в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и в Тихоокеанском государственном университете.

В министерстве уточнили, что весь материал, который можно преподать удаленно, будет даваться таким образом, остальной - по индивидуальным программам.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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