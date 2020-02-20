Хабаровские вузы разрабатывают индивидуальные программы обучения для студентов из КНР

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Университеты в Хабаровском крае разрабатывают программы индивидуального обучения для своих китайских студентов, которые не могут пока вернуться в регион из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Министерстве образования и науки Хабаровского края.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном ограничении с 20 февраля въезда граждан Китайской Народной Республики, прибывающих с целями осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях. Минобрнауки РФ в январе распорядилось продлить в вузах каникулы для китайских студентов до 2 марта.