Число заразившихся новым коронавирусом в Южной Корее достигло 82

СЕУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. 31 новый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован в четверг в Республике Корея, общее число инфицированных в стране достигло 82. Об этом сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

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По его данным, 30 из новых заразившихся являются жителями города Тэгу, расположенного в 300 км от Сеула.

В связи с началом распространения инфекции внутри страны в среду власти приняли решение проводить тесты на наличие нового коронавируса у всех пациентов с соответствующими симптомами. В настоящее время возможности медицинских центров страны позволяют брать до 5 тыс. таких анализов ежедневно, однако уже к концу февраля предполагается увеличить их до 10 тыс. в день.

Такие меры позволят оперативно определять носителей вируса и предотвращать его дальнейшее распространение, говорится в сообщении Минздрава.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил озабоченность по поводу сообщений о значительном росте числа инфицированных новым коронавирусом, подчеркнув важность защиты от дальнейшего распространения инфекции.