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Распространение коронавируса нового типа
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Россиян нет среди умерших от коронавируса на круизном судне Diamond Princess

Ранее стало известно о двух умерших, которые заразились на судне

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Граждан РФ нет среди жертв коронавируса на круизном судне Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом в четверг ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.

"Россиян среди умерших нет", - сказал сотрудник посольства.

В четверг японское общественное телевидение сообщило, что два пассажира Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли. По информации вещательной корпорации, это мужчина и женщина, которым было более 80 лет.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира лайнера Diamond Princess
Как сообщило японское общественное телевидение, это мужчина и женщина, чей возраст превышает 80 лет
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