Россиян нет среди умерших от коронавируса на круизном судне Diamond Princess

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Граждан РФ нет среди жертв коронавируса на круизном судне Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом в четверг ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.

"Россиян среди умерших нет", - сказал сотрудник посольства.

В четверг японское общественное телевидение сообщило, что два пассажира Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли. По информации вещательной корпорации, это мужчина и женщина, которым было более 80 лет.