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Власти ЕАО сообщили, что все ветераны Великой Отечественной войны в регионе получили жилье

В последние годы жилищные условия улучшили 272 ветерана

ТАСС, 20 февраля. Ветераны Великой Отечественной войны в Еврейской автономной области (ЕАО) обеспечены жильем в полном объеме, сообщили ТАСС в четверг в комитете социальной защиты населения правительства области.

"В последние годы жилищные условия улучшили 272 ветерана Великой Отечественной войны. Больше [ветеранов] нуждающихся в улучшении условий в ЕАО нет", - сказали в комитете.

Ветеранам выдавали субсидии на покупку жилья и на строительство жилого дома. Дома себе построили два ветерана.

Ветераны войны в области получают ежемесячные выплаты на санаторно-курортное лечение, на лекарства и проезд, для них частично компенсируют оплату за жилье и коммунальные услуги, за доставку топлива. В этом году глава ЕАО Ростислав Гольдштейн подписал закон, предусматривающий меры социальной поддержки детей войны в регионе. Удостоверения "Дети войны" получат почти 7,5 тыс. человек.

"Подвиг ветеранов, которые принесли Советскому Союзу победу в Великой Отечественной войне, велик и незабвенен. Но и дети, родившиеся во время этих событий, оказывали посильную помощь в тылу, испытывали голод и страдания. В ЕАО закон о детях войны начнет действовать именно в год 75-летия Великой Победы. Это позволит льготникам получить официальный статус и социальную поддержку - внеочередное предоставление медицинской помощи и ежегодную денежную выплату", - сказал ТАСС Гольдштейн.

В Хабаровском крае, как сообщили агентству в пресс-службе губернатора и правительства региона, жильем обеспечены 1 078 ветеранов войны и вдов участников войны. "На сегодня решается вопрос о предоставлении жилья одному участнику войны и двум вдовам.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичХабаровский крайЕврейская автономная областьДальний Восток
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