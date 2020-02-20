{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Еще у двоих россиян на круизном судне в Японии обнаружен коронавирус

Как сообщили в посольстве РФ, они чувствуют себя нормально
Описание
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Японские медики обнаружили коронавирус еще у двоих граждан РФ - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Об этом в четверг сообщило посольство РФ в Японии.

На эту тему
Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

"В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни - без ярко выраженных симптомов", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.

Еще четверо граждан РФ, у которых не был обнаружен коронавирус и которые прошли двухнедельный карантин, покинули в четверг круизный лайнер Diamond Princess, находящийся в порту города Иокогама, добавили в посольстве.

"Сегодня лайнер покинули четверо россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину в соответствии со своими планами", - говорится в сообщении. Ранее в среду лайнер уже покинули две гражданки РФ, войдя в первую группу пассажиров, которые получили разрешение сойти на берег после карантина.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Все школы Бурятии подключат к высокоскоростному интернету до конца 2021 года
В настоящее время в регионе подключено 135 школ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС