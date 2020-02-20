Еще у двоих россиян на круизном судне в Японии обнаружен коронавирус

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Японские медики обнаружили коронавирус еще у двоих граждан РФ - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Об этом в четверг сообщило посольство РФ в Японии.

"В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни - без ярко выраженных симптомов", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.

Еще четверо граждан РФ, у которых не был обнаружен коронавирус и которые прошли двухнедельный карантин, покинули в четверг круизный лайнер Diamond Princess, находящийся в порту города Иокогама, добавили в посольстве.

"Сегодня лайнер покинули четверо россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину в соответствии со своими планами", - говорится в сообщении. Ранее в среду лайнер уже покинули две гражданки РФ, войдя в первую группу пассажиров, которые получили разрешение сойти на берег после карантина.