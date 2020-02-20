СМИ: власти Китая казнили серийного насильника через несколько лет после помилования

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Суд средней ступени города Куньмин в провинции Юньнань на юго-западе КНР в четверг привел в исполнение смертный приговор в отношении серийного насильника, члена организованной преступной группировки Сунь Сяого через несколько лет после его помилования. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, перед казнью приговоренный получил возможность пообщаться с родными и близкими.

Народный суд высокой ступени провинции Юньнань в конце декабря после повторного рассмотрения дела Сунь Сяого признал его виновным в "тяжких преступлениях, негативном влиянии на общество и нанесении стране чрезвычайно большого социального ущерба". Все имущество преступника конфисковано.

По данным следствия, с 1994 по 1997 год Сунь Сяого совершил множество изнасилований, в том числе несовершеннолетних, которых вместе с сообщниками похищал в общественных местах. В 1998 году его приговорили к казни, однако через год приговор был смягчен и заменен 20 годами тюрьмы. В 2010 году суд принял решение досрочно выпустить насильника на свободу.

В дальнейшем Сунь Сяого занялся ресторанным и гостиничным бизнесом, а в 2017 году открыл ночной клуб. В апреле прошлого года в ходе проведения операции по ликвидации организованной преступности в провинции Юньнань в отношении него было повторно начато расследование. В начале ноября Сунь Сяого вновь предстал перед судом вместе с 12 другими членами его банды.

14 декабря 2019 года Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины приступила к расследованию в отношении бывшего главы народного суда высокой ступени провинции Юньнань Чжао Шицзе, подозреваемого в "серьезных нарушениях". Его, в частности, обвинили в неоправданном помиловании Сунь Сяого. Бывший председатель суда признал свою ошибку и раскаялся. В течение года за ним будет осуществляться надзор, после чего власти примут решение о целесообразности исключения уже ушедшего на пенсию чиновника из рядов партии и возможном применении к нему иных антикоррупционных мер.