Мэрия Парижа планирует в марте открыть музей Крипты паперти собора Нотр-Дам

ПАРИЖ, 20 февраля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Музей Крипты паперти собора Парижской Богоматери, закрытый после пожара в Нотр-Дам в апреле 2019 года, откроется для посетителей в марте. Об этом сообщил заместитель мэра Парижа по вопросам культурного наследия Карен Тайеб, выступая в среду вечером на слушаниях в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Франции.

"Крипта будет вновь открыта для публики в конце марта, конечно же, при условии очистки этой территории от загрязнений", - сказал он. При этом заместитель столичного градоначальника отметил, что специалисты "на регулярной основе проводят мониторинг уровня загрязнения в этом районе". Во время пожара в Нотр-Дам расплавилось около 400 тонн свинцовых листов, покрывавших крышу собора. Расплавленный металл пролился внутрь храма, однако часть его в виде мельчайших капель, смешанных с сажей и дымом, поднялась в воздух, а затем осела на земле.

В свою очередь первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар, принявший участие в слушаниях, подтвердил, что, если все работы по очистке брусчатки будут закончены в срок, то открытие этого пространства также состоится в марте.

Археологический музей, расположенный в непосредственной близости от собора Парижской Богоматери и открытый в 1980 году, ежегодно привлекает сотни тысяч туристов со всего мира. В крипте хранятся артефакты, которые были обнаружены во время раскопок с 1965 по 1972 годы. Экспозиция рассказывает об истории развития острова Сите от античности до XIX века. В музейной коллекции, в частности, - фрагмент причальной стены времен поселения Лютеция, сложившегося в древности на месте современного Парижа, часть галло-римской общественной бани, фундамент церкви парижской больницы Hotel Dieu, расположенной рядом с Нотр-Дам.

Несмотря на то, что экспонаты в результате апрельского пожара не пострадали, музей было решено закрыть по соображением безопасности.

Разрушительный пожар

Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля 2019 года. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Там проводились реставрационные и ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал распоряжение отреставрировать собор в пятилетний срок.