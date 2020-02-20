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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Скорость порывов ветра на побережье региона будет достигать 25 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за приближающегося из приграничных районов Китая циклона, сообщает в четверг Приморский гидрометцентр.

"В связи со смещением активного циклона над Приморским краем, ночью и днем 22 февраля на большей части территории пройдут умеренные, местами сильные осадки (снег, на юге и побережье края с дождем) с количеством 15-35 мм при дожде со снегом и 6-16 мм за 12 часов и менее при снеге. На востоке края днем 22 и ночью 23 февраля местами ожидается очень сильный снег в количестве 20 мм и более за 12 и менее часов", - говорится в предупреждении.

Вместе с циклоном ожидается гололед, а ветер на побережье порывами будет достигать 25 м/с. Циклон сместится из приграничных районов Китая и вместе с южным ветром принесет в регион теплую воздушную массу, поэтому осадки пройдут в виде снега и мокрого снега. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

В ночь на воскресенье циклон уйдет на север Японского моря, а днем - на юг Охотского моря. В Приморье интенсивность и количество осадков уменьшится.

Теги
РоссияПриморский край
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