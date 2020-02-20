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Медуниверситет Башкирии увеличит бюджетные места на 35% в ближайшие несколько лет

В этом году в вузе примут на бюджетные места 700 студентов. Этот показатель должен вырасти до 1,1 тыс. человек ежегодно

УФА, 20 февраля. /ТАСС/. Башкирский государственный медицинский университет в ближайшие три-четыре года увеличит бюджетные места для студентов с 700 до 1,1 тыс. в год. Показатель будет достигнут за счет целевого приема абитуриентов, сообщил в четверг ТАСС ректор вуза Валентин Павлов.

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В послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил обеспечить целевой прием в медицинские вузы по специальности "Лечебное дело" - 70%, "Педиатрия" - 75% от общих цифр приема, а по программам ординатуры в дефицитных специальностях - до 100%.

"У нас задача увеличить количество студентов на бюджетном отделении. В ближайшие три-четыре года мы доведем количество бюджетников до 1-1,1 тыс. человек. То есть все российские ребята, которые будут поступать к нам, будут учиться за счет бюджета. Когда-то мы мечтали о том, чтобы все наши студенты учились бесплатно, а платно - только иностранцы. В этом году 700 человек поступят на бюджет, 400 - на коммерческое отделение", - сказал Павлов.

Из 17 тыс. выпускников республиканских школ этого года около 1,1 тыс. будут поступать в медицинский университет, пояснил он. Причем те из них, которые набрали по результатам ЕГЭ от 200 до 240 баллов и не поступили на бюджетное отделение, смогут обучаться по целевому направлению. "Все ребята, которые не смогли пройти на бюджетное отделение, но профориентированы на медицину и набрали больше 200 баллов, должны стать целевиками. Я лично с ними пойду в Минздрав, также договоримся с клиниками о последующем их трудоустройстве", - пообещал ректор.

Целевой прием с этого года на лечебный факультет составит 70%, на педиатрию - 75%. Также ведется работа по переводу студентов, поступивших в медицинские вузы других регионов, в Уфу. В этом году таким образом вернулись около 50 человек, отметил Павлов. "Власти Башкирии поставили задачу ежегодно привлекать не менее 500 врачей в систему здравоохранения. Мы выпускаем в год более 1 тыс. врачей, эта цифра сохранится", - добавил он.

В медуниверситете республики обучаются более 1,5 тыс. иностранных студентов из 50 стран, больше всего представителей Индии. По данным Минздрава Башкирии, на начало прошлого года в медучреждения требовались 1150 врачей и 973 медицинских работника со средним специальным образованием.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБашкортостан
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