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В Британии ввели в обращение банкноту с портретом художника Тернера

Номинал купюры из синтетических полимеров составил £20
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© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 20 февраля. Новая банкнота из синтетических полимеров номиналом в £20 ($25,9), на которой изображен британский художник Уильям Тернер (1775-1851 годы), введена в четверг в обращение в Великобритании. Она заменила купюру с изображением английского экономиста и публициста Адама Смита, сообщил Банк Англии, выполняющий функции британского центробанка.

Новая банкнота стала третьей, изготовленной в Соединенном Королевстве из прочных полимеров, вслед за 5-фунтовой (2016 год) с портретом Уинстона Черчилля (1874-1965 годы) и 10-фунтовой (2017 год) с изображением писательницы Джейн Остин (1775-1817 годы). "Изготовление из полимеров купюры в £20 - важный шаг вперед в борьбе с подделкой денежных знаков", - заявила главный кассир Банка Англии Сара Джон.

В обращении сейчас продолжают находиться около 2 млрд купюр номиналом £20 на хлопчатобумажной основе. Новый денежный знак, согласно сообщению центробанка, - самый защищенный из когда-либо выпускавшихся Банком Англии, с двухцветной полиграфической фольгой и голограммой. Тернер изображен на фоне своей картины "Последний рейс корабля "Отважный" (The Fighting Temeraire), написанной в 1839 году. На полотне - паровой буксир тянет старый корабль, участвовавший в Трафальгарской битве (1805 год), в доки, где впоследствии он будет разобран.

По словам главы Банка Англии Марка Карни, Тернер - "один из самых влиятельных британских художников всех времен", и новая банкнота "прославляет творчество живописца и его наследие".

Решение об увеличении выпуска банкнот из полимеров было принято Банком Англии в сентябре 2015 года после трехлетнего сравнительного анализа степени защиты купюр из этого материала от потенциальной угрозы подделки. Пластиковые банкноты изготавливаются из тонкой, гибкой и прозрачной полимерной пленки с использованием специальных чернильных слоев на лицевой и оборотной сторонах.

Британский центробанк планирует ввести в обращение до конца 2021 года и новую полимерную банкноту номиналом в £50 ($61,3) с изображением британского математика, криптографа и основоположника информатики Алана Тьюринга (1912-1954 годы). Помимо собственно изображения ученого на этой денежной купюре будет отпечатано и знаменитое высказывание Тьюринга из его интервью газете The Times от 11 июня 1949 года: "Это лишь предвкушение того, что грядет, и лишь тень того, что будет".

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Великобритания
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