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В школах Нижнего Новгорода сняли карантин по гриппу и ОРВИ

За время карантина в регионе на 28% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей 7-14 лет

ТАСС, 20 февраля. Карантин по гриппу и ОРВИ, введенный 13 февраля во всех школах Нижнего Новгорода, отменили в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

"Работа общеобразовательных организаций возобновлена, карантин снят с 20 февраля", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе, благодаря введенному карантину заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей 7-14 лет снизилась на 28%. "Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей по городу Нижний Новгород за последнюю неделю снизилась и стала ниже пороговых значений", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем в городе продолжают действовать ограничительные меры: с 5 февраля приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования для детей до 17 лет, работа школьных секций, подготовительных курсов и кружков, за исключением индивидуальных занятий.

Теги
РоссияНижегородская область
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