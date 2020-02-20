СМИ: в Южной Корее зарегистрировали еще пять случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 20 февраля. Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло с 82 до 87. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на администрацию города Тэгу, где за последние несколько дней было зарегистрировано около 50 случаев заражения.

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Все пятеро инфицированных контактировали с так называемым нулевым пациентом - женщиной, у которой первой в городе был обнаружен коронавирус.

На данный момент власти Тэгу принимают экстренные меры по предотвращению дальнейшего распространения эпидемии. Рассматривается вопрос о переносе занятий в школах пятимиллионного города.

Мэрия также запросила у правительства страны финансовую и административную поддержку, поскольку в городе существует нехватка медицинского персонала и мест в больницах для размещения зараженных. Помимо этого, появилась острая необходимость в дополнительных комплектах защитных масок и костюмов. Закрыты на санитарную обработку восемь госпиталей и еще более 130 заведений, которые посещали зараженные коронавирусом пациенты.