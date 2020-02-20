20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Южной Корее зарегистрировали еще пять случаев заражения коронавирусом

По данным агентства Yonhap, все они контактировали с так называемым нулевым пациентом - женщиной, у которой первой в городе Тэгу обнаружили коронавирус

ТАСС, 20 февраля. Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло с 82 до 87. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на администрацию города Тэгу, где за последние несколько дней было зарегистрировано около 50 случаев заражения.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Все пятеро инфицированных контактировали с так называемым нулевым пациентом - женщиной, у которой первой в городе был обнаружен коронавирус.

На данный момент власти Тэгу принимают экстренные меры по предотвращению дальнейшего распространения эпидемии. Рассматривается вопрос о переносе занятий в школах пятимиллионного города.

Мэрия также запросила у правительства страны финансовую и административную поддержку, поскольку в городе существует нехватка медицинского персонала и мест в больницах для размещения зараженных. Помимо этого, появилась острая необходимость в дополнительных комплектах защитных масок и костюмов. Закрыты на санитарную обработку восемь госпиталей и еще более 130 заведений, которые посещали зараженные коронавирусом пациенты.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Военные инженеры в Башкирии устроили персональный показ техники 94-летнему фронтовику
Ветеран Великой Отечественной войны Фалях Гилязов посетил вместе с супругой полигон воинской части под Уфой, где поучаствовал в демонстрации новых способов выполнения подрывных работ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС