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Распространение коронавируса нового типа

Китай призвал бороться со слухами и теориями заговора относительно коронавируса

В МИД КНР заявили, что такие утверждения как "лабораторная утечка" или "разработка биологического оружия" не имеют под собой научной основы

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Китай призвал международное сообщество продолжить совместную борьбу с коронавирусом, а также противостоять слухам и теориям заговора, связанным с распространением заболевания. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на брифинге ответил на вопрос журналистов о том, может ли новый коронавирус иметь отношение к "лабораторной утечке" или "разработке биологического оружия".

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"В настоящее время китайский народ ведет войну против нового коронавируса и несет ответственность не только за себя, но и за обеспечение безопасности общественного здравоохранения в мире. В то же время некоторые люди и средства массовой информации либо в виду дурных намерений, либо из-за невежества делают сенсационные заявления", - сказал дипломат.

По его словам, "глава ВОЗ неоднократно заявлял, что нет доказательств того, что коронавирус нового типа был выведен в лаборатории или является результатом производства биологического оружия". "Мы боремся не только с вирусом, но и с теориями заговора", - указал Гэн Шуан.

"Многие известные эксперты в области медицины в мире также считают, что такие утверждения как "лабораторная утечка" или "разработка биологического оружия" не имеют под собой научной основы. Теории заговора лишь порождают страх, слухи и предрассудки, которые ставят под угрозу глобальное сотрудничество в борьбе с эпидемией", - отметил он.

Официальный представитель ведомства также подчеркнул, "что перед лицом эпидемии необходимо стремиться к торжеству науки перед невежеством, опровергать слухи правдой, заменять предрассудки сотрудничеством". "Мы надеемся, что международное сообщество, ведущее совместную борьбу с коронавирусом, также продолжит совместную работу против теорий заговора и "политических вирусов", - резюмировал Гэн Шуан.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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