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Власти Татарстана намерены ежегодно увеличивать турпоток в республику на 6-7%

В прошлом году турпоток вырос на 6%, а Казанский кремль впервые посетило 3 млн туристов

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Татарстана ежегодно должен расти на 6-7%, такой план перед собой ставят власти республики. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного комитета региона по туризму Сергей Иванов.

"На 6-7% в год нам нужно обеспечивать минимальный прирост", - сказал он.

По итогам 2019 года туристический поток в Татарстан вырос на 6% по отношению к показателю 2018 года - до 3,6 млн человек. При этом поток зарубежных туристов незначительно сократился.

Рост туристского потока в прошлом году демонстрировали все основные туристские центры республики - города Казань, Болгар, Свияжск, Елабуга, Чистополь, Тетюши. Главная достопримечательность административного центра Татарстана - Казанский кремль - в 2019 году впервые преодолела планку в 3 млн туристов.

Теги
РоссияТатарстан
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