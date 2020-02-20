Власти Татарстана намерены ежегодно увеличивать турпоток в республику на 6-7%

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Татарстана ежегодно должен расти на 6-7%, такой план перед собой ставят власти республики. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного комитета региона по туризму Сергей Иванов.

"На 6-7% в год нам нужно обеспечивать минимальный прирост", - сказал он.

По итогам 2019 года туристический поток в Татарстан вырос на 6% по отношению к показателю 2018 года - до 3,6 млн человек. При этом поток зарубежных туристов незначительно сократился.

Рост туристского потока в прошлом году демонстрировали все основные туристские центры республики - города Казань, Болгар, Свияжск, Елабуга, Чистополь, Тетюши. Главная достопримечательность административного центра Татарстана - Казанский кремль - в 2019 году впервые преодолела планку в 3 млн туристов.