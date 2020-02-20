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ПФР: после перехода на электронную трудовую книжку нельзя будет вернуть бумажную

Об этом работодатели тоже должны уведомить своих сотрудников
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России предупреждает, что после перехода на электронную трудовую книжку нельзя будет вернуть бумажную версию этого документа. Об этом в четверг сообщила начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц Пенсионнного фонда России (ПФР) Наталья Белянцева.

"Обращаю внимание, если подал заявление в электронном виде, а спустя один-три месяца решил перейти обратно на бумажную, то такой нормы в законе нет", - сказала она на конференции "Новеллы в трудовом законодательстве - 2020. Трудовое право в эпоху цифровой экономики".

Белянцева подчеркнула, что об этом работодатели тоже должны уведомить своих сотрудников.

Работодатели ежемесячно должны передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудника. Также работодатели до конца июня 2020 года должны проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Если граждане по каким-то причинам не смогли сделать выбор между бумажной и электронной версией этого документа в 2020 году, то право этого выбора остается за работниками и после 2020 года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.

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Россия
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