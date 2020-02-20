"Ъ": ГИБДД и приставы начали отслеживать на дорогах злостных неплательщиков штрафов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция совместно с приставами в тестовом режиме начала отслеживать злостных неплательщиков штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, таких водителей отслеживают с помощью камер на дорогах, после чего полицейские останавливают их автомобиль, пробивают по базам и передают судебным приставам для дальнейшей конфискации машины.

По данным МВД, как сообщает "Коммерсантъ", более 70 автомобилистов и 180 юридических лиц по всей России более 1 тыс. раз нарушили ПДД и не отреагировали на штрафные постановления. Еще более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов.

Издание сообщает, что усиление контроля за должниками произошло после ряда резонансных происшествий, которые произошли на дорогах страны. Например, 24 января на Бутырской улице водитель, управляя BMW, выехал на встречную полосу, что привело к гибели человека и повреждению еще шести машин. Позже выяснилось, что у виновника ДТП 650 неоплаченных штрафов, большая часть из которых - за превышение скорости.