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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Южной Корее зафиксировали первую смерть инфицированного коронавирусом

По информации Минздрава страны, пациент проходил лечение в больнице уезда Чхондо провинции Кёнсан-Пукто

ТАСС, 20 февраля. Первый летальный исход среди зараженных коронавирусом зарегистрирован в Республике Корея. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

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По информации Минздрава, пациент проходил лечение в больнице уезда Чхондо провинции Кёнсан-Пукто и умер 19 февраля. Как отметили в ведомстве, медики устанавливают точную причину смерти.

На данный момент, как сообщает агентство Yonhap, число инфицированных в стране достигло 104, 16 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 87 человек изолированы и проходят лечение.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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