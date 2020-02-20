Пилотный проект по введению электронных родовых сертификатов запустят в восьми регионах РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минтруд, Минздрав и Фонд социального стахования в 2020 году запускают в восьми регионах России пилотный проект по переводу родового сертификата в электронную форму, сообщает в четверг пресс-служба Минтруда.

"Минздрав России, Минтруд России и Фонд социального страхования в 2020 году запустят новый пилотный проект - Электронный родовый сертификат. Пилотный проект проведем в 2020 году в восьми регионах: Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем проект будет распространен на все субъекты Российской Федерации", - цитирует пресс-служба главу Минтруда России Антона Котякова.

Сейчас по родовому сертификату Фонд социального страхования России оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности, родильными домами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период, а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни.

При этом женщина должна сама предоставлять родовый сертификат в бумажном виде в различные медицинские учреждения.

По новым правилам, родовый сертификат переведут в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации, отметили в министерстве.