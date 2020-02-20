Минтруд подготовил поправки, позволяющие начать выплаты на детей от 3 до 8 лет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минтруд подготовил проект постановления правительства, позволяющий начать выплаты семьям на детей в возрасте от трех до восьми лет, введение которых анонсировал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале нормативных правовых актов.

Проект постановления правительства вносит изменения в госпрограмму "Социальная поддержка граждан". Также на портале размещены правила распределения субсидий регионам для этих выплат.

"Настоящие правила определяют порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования их расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предусмотренной указом президента Российской Федерации", - говорится в документе.

В послании Федеральному собранию Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно начиная с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума ребенка 5,5 тыс. рублей.