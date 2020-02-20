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Распространение коронавируса нового типа

Зеленский рассказал об условиях карантина для эвакуированных из Китая

Закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что все эвакуированные из Китая в течение 14 дней будут находиться на карантине в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране", - отметил президент, добавив, что у эвакуированных "охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента".

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Он заверил, что в связи с прибытием из Китая граждан Украины и иностранцев бактериологической опасности нет, но отметил, что "есть другая опасность" в связи с протестами граждан в регионах, которые против размещения там прибывших из Китая людей. "Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - отметил Зеленский.

О прибывшем рейсе из Китая

Ранее самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp совершил посадку в киевском международном аэропорту Борисполь. Как сообщил Зеленский, после дозаправки он вылетит в Харьков. На борту самолета находятся эвакуированные из китайского города Ухань (провинция Хубэй) 45 граждан Украины и 28 иностранцев. "Самолет <...> дозаправится и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове", - написал он. "Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус на Украину не попадет", - добавил глава государства.

Изначально планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным причинам курс был изменен в направлении Харькова. Затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел в Киев. Задержка в полете составила около 1 часа 40 минут.

На самолете, как ранее заверяли в украинском Минздраве, эвакуированы только здоровые люди. В пути пассажиров рейса сопровождали медики, специализирующиеся на медицине катастроф. Тем не менее, пока лайнер "нарезал" круги в небе между Харьковом, Днепром и Полтавой, на земле в разных городах Украины возникали стихийные протесты против размещения там эвакуированных. Медицинский центр в Новых Санжарах располагается прямо в центре города, и известие о готовящемся там размещении прибывших из Уханя спровоцировало местных жителей на перекрытие дороги на въезде в город. Там уже произошло несколько стычек с полицией.

Украина неоднократно откладывала отправку самолета для эвакуации своих граждан из Китая. Как поясняли в правительстве, это было связано с задачей минимизировать риски распространения вируса на территории страны.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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