В Китае подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом среди иностранцев

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Китайские медики диагностировали инфицирование коронавирусом нового типа у 29 иностранных граждан в Китае, россиян среди них нет. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в Ухане заявил заместитель начальника секретариата Госсовета КНР Дин Сянъян, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС по телефону.

"Что касается подтвержденных случаев инфицирования среди живущих и работающих в Китае иностранных граждан, то мы передавали эту информацию посольствам и консульствам соответствующих стран. Насколько мне известно, граждан России среди них нет. На 18:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) 19 февраля всего в Китае подтверждено 29 случаев инфицирования среди иностранных граждан", - указал он.