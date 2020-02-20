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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Китае подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом среди иностранцев

Россиян среди них нет

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Китайские медики диагностировали инфицирование коронавирусом нового типа у 29 иностранных граждан в Китае, россиян среди них нет. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в Ухане заявил заместитель начальника секретариата Госсовета КНР Дин Сянъян, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС по телефону.

"Что касается подтвержденных случаев инфицирования среди живущих и работающих в Китае иностранных граждан, то мы передавали эту информацию посольствам и консульствам соответствующих стран. Насколько мне известно, граждан России среди них нет. На 18:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) 19 февраля всего в Китае подтверждено 29 случаев инфицирования среди иностранных граждан", - указал он.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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