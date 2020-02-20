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Количество преступлений в Ростовской области в 2019 году выросло на 10%

В регионе на 75% увеличилось число преступлений в сфере IT-технологий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Количество совершенных на территории Ростовской области преступлений в 2019 году увеличилось на 10% по сравнению с 2018 годом. Об этом в четверг заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

"Стоит отметить рост числа зарегистрированных преступлений на 10% или на 5454 преступления, их общее число составило 60914, тяжких и особо тяжких составов - 12901", - сообщил Агарков, выступая на заседании законодательного собрания области.

По данным ГУ МВД по региону, рост преступных деяний обусловлен двумя основными обстоятельствами: увеличением преступлений в сфере IT-технологий на 75%, а также расследованием уголовного дела медико-социальной экспертизы в городе Гукове, в рамках которого возбуждено свыше 4 тыс. уголовных дел за получение незаконных выплат материнского капитала.

По словам Агаркова, в 2019 году более чем на 11% увеличилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Теги
РоссияРостовская область
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