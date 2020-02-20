Комитет Думы рекомендует доработать проект о разгрузке учителей от излишней отчетности

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал авторам законопроекта об освобождении учителей от избыточной отчетности изменить текст инициативы с учетом замечаний комитета.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов-единороссов в конце июля. Он предлагает отнести к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования установление перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники. По мнению авторов документа, его принятие будет способствовать устранению "избыточной отчетности" и снижению социальной напряженности в трудовых коллективах, а также повышению качества образования. Изменения предлагаются в статью 6 закона об образовании ("Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования").

"Комитет Госдумы по образованию и науке предлагает авторам изменить текст проекта федерального закона, учесть изложенные в настоящем заключении замечания и направить его на имя председателя Госдумы", - говорится в заключении комитета. Депутаты считают, что изменения должны вноситься в статьи закона об образовании, посвященные правовому статусу педагогов, их правам, обязанностям и ответственности (статьи 47 и 48). Кроме того, указывают в комитете, целесообразно дополнительно проработать вопрос об утверждении перечня документов, которые разрабатывают и ведут учителя, актом правительства РФ. Также следует дополнительно проработать вопрос о перечне должностей педагогов, на которых будет распространяться действие законопроекта, указывается в заключении комитета.

Ранее Минпросвещения РФ сообщало о том, что готовит схожий законопроект, регламентирующий количество документов, с которым должен работать учитель. Согласно проекту, в списке документов должны остаться лишь план, тематический календарный план, журнал и дневник. Координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова заявляла, что единороссы предложат Минпросвещения сделать базовым депутатский законопроект и доработать его с учетом поправок министерства и замечаний преподавательского сообщества.