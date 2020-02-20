20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы рекомендует доработать проект о разгрузке учителей от излишней отчетности

Согласно законопроекту, в списке документов, с которыми работает учитель, должны остаться лишь план, тематический календарный план, журнал и дневник

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал авторам законопроекта об освобождении учителей от избыточной отчетности изменить текст инициативы с учетом замечаний комитета.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов-единороссов в конце июля. Он предлагает отнести к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования установление перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники. По мнению авторов документа, его принятие будет способствовать устранению "избыточной отчетности" и снижению социальной напряженности в трудовых коллективах, а также повышению качества образования. Изменения предлагаются в статью 6 закона об образовании ("Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования").

"Комитет Госдумы по образованию и науке предлагает авторам изменить текст проекта федерального закона, учесть изложенные в настоящем заключении замечания и направить его на имя председателя Госдумы", - говорится в заключении комитета. Депутаты считают, что изменения должны вноситься в статьи закона об образовании, посвященные правовому статусу педагогов, их правам, обязанностям и ответственности (статьи 47 и 48). Кроме того, указывают в комитете, целесообразно дополнительно проработать вопрос об утверждении перечня документов, которые разрабатывают и ведут учителя, актом правительства РФ. Также следует дополнительно проработать вопрос о перечне должностей педагогов, на которых будет распространяться действие законопроекта, указывается в заключении комитета.

Ранее Минпросвещения РФ сообщало о том, что готовит схожий законопроект, регламентирующий количество документов, с которым должен работать учитель. Согласно проекту, в списке документов должны остаться лишь план, тематический календарный план, журнал и дневник. Координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова заявляла, что единороссы предложат Минпросвещения сделать базовым депутатский законопроект и доработать его с учетом поправок министерства и замечаний преподавательского сообщества.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Оренбурге открыли бюсты героям-десантникам, погибшим в Чечне
Виктор Лебедев и Рустам Сираев посмертно награждены орденами Мужества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС