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Минздрав утвердил перечень психотропных препаратов для ввоза в Россию

В перечень психотропных препаратов вошли необходимые для лечения эпилепсии, а также применяемые при эпилептическом статусе и паллиативной помощи препараты
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении перечня заболеваний и препаратов для их лечения, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для их ввоза на территорию РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

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В перечень психотропных препаратов вошли необходимые для лечения эпилепсии, а также применяемые при эпилептическом статусе и паллиативной помощи "Диазепам" (ректальный раствор), "Мидазолам" (раствор оромукозальный), "Клобазам" (таблетки, капсулы), "Лоразепам" (раствор в ампулах), "Фенобарбитал" (эликсир, раствор для инъекций).

"Утвердить прилагаемый перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов", - следует из текста приказа.

Согласно тексту документа, приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2023 года.

Ранее Минздрав РФ подготовил порядок ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Потребность детей в лекарствах

Представители общественных организаций заявляли, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, число нуждающихся оценивают профильные национальные медицинские исследовательские центры. Ранее Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум").

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.

Ранее Минздрав подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, а также для тех родителей, которым еще предстоит получить все необходимые документы.

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