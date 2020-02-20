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Распространение коронавируса нового типа

В Иране выявили три новых случая вызванного коронавирусом заболевания

В Минздраве страны уточнили, что все пациенты находятся в больницах под наблюдением

ТЕГЕРАН, 20 февраля. /ТАСС/. Три новых случая заболевания, вызванного коронавирусом, зарегистрированы в Иране. Об этом заявил в четверг глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур.

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"Согласно лабораторной проверке, у трех людей в городах Кум и Арак подтверждено наличие коронавируса", - цитирует его агентство ISNA. Джаханпур добавил, что "упомянутые пациенты находятся в больницах под наблюдением".

По его словам, "все трое больных являются гражданами Ирана". "Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло пяти", - отметил чиновник.

В среду советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что два человека в городе Кум, у которых были выявлены симптомы болезни, вызванной коронавирусом, умерли в больнице. Это стало первыми зафиксированными случаями данного заболевания в стране.

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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