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Россия предложила ОДКБ декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

В тексте декларации осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории "в угоду политической конъюнктуре"

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Делегация РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в четверг предложила для подписания представителям стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.

"На наш взгляд, являются недопустимыми попытки переписывания истории, недопустимо 75 лет спустя переписывать итоги войны, декларируя, что за ее развязывание несут равную ответственность Германия и СССР. Подобное заявление вчера было принято парламентом Эстонии, это не может не вызывать сожаление", - сказал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе встречи руководителей делегаций стран ОДКБ, напомнив, что "в Польше могилы солдат Красной армии, освободивших эту страну, разравнивают бульдозерами".

"Мы не можем мириться с этим. Поэтому мы хотим предложить вам декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и итогов Нюрнбергского трибунала", - добавил он.

Речь идет о декларации, которую делегация России представила в ходе прошедшей зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории "в угоду политической конъюнктуре". Документ призывает внести в учебники по истории в странах - участницах Совета Европы правдивую информацию о Второй мировой войне с учетом позиций, утвержденных Нюрнбергским трибуналом в 1947 году. В декларации указывается, что в преддверии 75-й годовщины окончания войны подписавшие декларацию члены ПАСЕ осуждают "любые попытки искажения исторической правды" и призывают поддержать "глобальную инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне и памятников борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом наследия человечества".

Документ получил статус письменной декларации, означающий, что текст отражает позицию только тех парламентариев, которые поставили под ним свои подписи.

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