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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас: поправки об исторической памяти и о браке могу войти в основную часть Конституции

Парламентарий на стал уточнять, о каких главах может идти речь, отметив, что они могут быть разные

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Решение о возможности изменения преамбулы к Конституции РФ будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы по изменениям в Конституции ее сопредседатель, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Продолжается дискуссия в отношении того, можно ли править преамбулу. Если у нас будет принято решение не вносить изменения в преамбулу, (мы в ближайшие дни окончательно с этим определимся), то часть тех предложений, которые поступали в преамбулу, может быть отражена в нормативной части Конституции", - сказал Клишас.

Он уточнил, что войти в Конституцию могут те предложения, которые поступают "в самом большом объеме". "Это традиционные ценности, вопросы исторической памяти, это закрепление брака как союза мужчины и женщины. Эти вопросы будут предметно обсуждаться на предмет включения в нормативную часть Конституции", - сказал Клишас.

При этом парламентарий на стал уточнять, о каких главах может идти речь, отметив, что они могут быть разные.

Он также добавил, что следующее заседание рабочей группы состоится 25 февраля.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта. Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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