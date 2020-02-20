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Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Капитал в размере 466 тыс. 617 рублей будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

В послании Федеральному собранию глава государства предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. Единороссы совместно с главой профильного думского комитета Тамарой Плетневой (КПРФ) внесли соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке. В среду нижняя палата проголосовала за принятие данных поправок.

Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.

Срок выдачи сертификата сокращается с 15 до пяти дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Сократится и срок выдачи средств маткапитала: с 30 до 10 дней. Устанавливается, что право на получение маткапитала на первого ребенка распространяется и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 тыс. 617 рублей.

"Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года", - напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

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